Migranti:Meloni,se serve costruiamo muri

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Costruiremo un governo che dice che l'immigrazione illegale non si può fare in Italia, non ci sono scuse: su questo non si torna indietro. Se servono i muri si costruiscono i muri, se servono i blocchi navali, si fanno i blocchi". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in Piazza San Giovanni.