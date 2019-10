Salvini, è voto umbri per gli umbri

(ANSA) - PERUGIA, 12 OTT - "E' un voto degli umbri per umbri": lo ha ribadito Matteo Salvini a Perugia per un'iniziativa di sostegno alla candidata del centro destra alla presidenza della Regione Donatella Tesei. Iniziativa che si è svolta al mercato settimanale di Pian di Massiano.

"Le priorità - ha spiegato Salvini - sono rimettere a posto la sanità, liste d'attesa, concorsi pubblici trasparenti, medici e infermieri migliori, infrastrutture (che non ci sono), sicurezza, contributi alle imprese e migliore gestione delle case popolari e del patrimonio regionale".

Per il leader della Lega "un progetto di cambiamento dell'Umbria merita dieci anni di lavoro". "E noi siamo pronti" ha proseguito.

Riferendosi alle ultime affermazioni di Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti in tema di elezioni regionali ha detto che "se parlano così è perché hanno paura". "E quando hai paura - ha concluso Salvini - hai già perso".