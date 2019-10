Incontro Conte-Gualtieri

(ANSA) - ISERNIA, 11 OTT - Leggero ritardo per il premier Giuseppe Conte, atteso inizialmente alle 11:30 all'Auditorium Unità d'Italia di Isernia. Il capo del governo, tuttavia, non è ancora arrivato nel capoluogo molisano. Il ritardo potrebbe essere dovuto a un colloquio sulla manovra che, secondo fonti di governo, il capo del governo ha avuto in mattinata con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Si è trattato, spiegano le stesse fonti, di "un aggiornamento" sullo stato dei lavori sulla legge di bilancio.