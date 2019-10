A Pesaro prima collaborazione Pd-M5s

(ANSA) - PESARO, 10 OTT - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd) ha assegnato la delega a 'Università e Pesaro Studi' a Francesca Frenquellucci, capogruppo M5s in Consiglio comunale e componente delle opposizioni. La firma del sindaco in mattinata.

"Abbiamo avviato una collaborazione con i consiglieri del M5S su un tema ben preciso, ovvero provare a riaprire corsi universitari a Pesaro mettendo a disposizione un edificio del Comune per l'Università di Urbino. E' una sinergia importante - sottolinea -, credo che possa diventare un laboratorio politico amministrativo nazionale". Si tratta del primo sindaco dem a mettere in atto un'operazione del genere tra i due partiti governativi. "Ci aspettiamo dal M5S un'opposizione collaborativa e costruttiva in consiglio, ma questa è una collaborazione che farà bene alla città e allo sviluppo della politica italiana.

Anche in vista delle elezioni regionali" conclude Ricci.