Migranti: Salvini, morti colpa buonismo

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - "La cronaca torna a regalarci altri morti a Lampedusa, figli del buonismo, della riapertura dei porti, del rinnovato entusiasmo degli scafisti". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega in un video su Facebook.

"Se in un mese - ha aggiunto - si sono triplicati gli sbarchi, se c'è un governo che lascia intendere che c'è posto per tutti, che c'è cittadinanza e ius soli per tutti, è chiaro che il messaggio è devastante nell'era di internet. Questi morti chi li piange? Chi ha permesso che riprendessero i traffici", ha concluso.