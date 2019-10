Migranti: Franceschini, vanno scorrorsi

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - "Porti aperti o chiusi? Si valuta caso per caso, ma se un barcone ha bisogno di essere soccorso non li lasciamo in mare. Salvini li lasciava in mare per giorni in modo disumano, ma poi sono sempre sbarcati tutti". Così il ministro Dario Franceschini a Otto e Mezzo su La7.