Salvini,Rackete dovrebbe stare in galera

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 3 OTT - "In un Paese civile una che ha rischiato di uccidere cinque militari italiani in servizio sarebbe in galera e non in Parlamento europeo a dare o fare lezioni": Matteo Salvini ha risposto così - parlando con l'ANSA - alle parole di Carola Rackete nell'audizione all'Eurocamera sul tema dei migranti. Lo ha fatto a margine di una visita in un'azienda di Bastia Umbra. "Si occupasse della sua Germania che all'Italia e agli italiani ci pensiamo noi" ha aggiunto Salvini