Fioramenti, buona idea ius culturae

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "E' una buona idea: sono convinto che bisogna essere intelligenti con l'inclusione e l'integrazione, è l'unico sistema che funziona. Mi sembra giusto darla a chi di fatto è italiano". Lo ha detto il titolare del Miur Lorenzo Fioramonti a Un giorno da Pecora. "Col governo giallo verde non credo fosse possibile ora se è una priorità o meno non sta a me deciderlo, ma è una questione importante ed è intelligente porla".