Salvini, presto un'interrogazione sui conflitti di interesse di Conte

"Presenteremo la prossima settimana in Parlamento un'interrogazione sui presunti conflitti di interesse del professore Giuseppe Conte nel suo passato". Ad annunciarlo su Facebook è il leader della Lega, Matteo Salvini che aggiunge di voler partire "dalle segnalazioni del Pd" che sono state "semplicemente lette e aggiornate". "Vediamo - incalza - se dopo un anno di silenzio Conte si degnerà di rispondere agli italiani. Se qualcuno ha qualcosa da nascondere e chiede protezione in Europa ricordi che le bugie hanno le gambe corte...".

Quindi attacca il governo sottolineando come i ministri stiano "litigando sulla riforma della Costituzione, su quella giustizia perchè la vedono in maniera opposta e sulle tasse".

Ma nella sua diretta Facebook l'ex ministro dell'Interno commenta anche le manifestazioni sul clima: "Buon venerdì alle ragazze e ai ragazzi che sono scesi in piazza per un futuro migliore e un mondo più pulito: meritano rispetto sempre. Un po' meno gli adulti che li sfruttano". E lancia un appello ai giovani italiani: "Per difendere l'ambiente anche mangiare i prodotti della nostra terra, del nostro mare, è fondamentale: così si inquina di meno. Mangiare italiano e bere italiano fa bene alla salute e all'ambiente perché si inquina di meno, visto che non si trasportano le merci che vengono chissà da dove".

Salvini critica poi la decisione dei magistrati di indagare Berlusconi: "Ho visto che Berlusconi è indagato perchè secondo qualcuno avrebbe tentato di uccidere Maurizio Costanzo...Ma basta...giudici che usano risorse pubbliche per indagini senza logica...Siamo seri, ma indaghiamo su stupratori, 'ndranghetisti e camorristi!".