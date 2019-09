Fraccaro, deficit non conti spesa verde

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Vedere tantissime città, in Italia e nel mondo, così piene di giovani che lottano per l'ambiente è un segnale di grande speranza che abbiamo il dovere di cogliere".

Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. "Per questo proporremo all'Ue di scomputare dal calcolo del deficit la spesa per investimenti a favore dell'ambiente: è necessario introdurre una Green rule ragionando su una soglia di scomputo pari al 2,5% del Pil per ogni Stato membro".