Fine vita, Bassetti: profondamente turbato da consulta

"Sono profondamente turbato anche per le dichiarazioni della Corte costituzionale sul fine vita. Si tratta di salvaguardare la vita sin dal momento del grembo materno, fino all'accoglienza del migrante". E' stato un passaggio dell'intervento del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, alla presentazione del Rapporto Immigrazione 2018-2019 di Caritas-Migrantes.



Bassetti ha anche chiesto, a margine della presentazione, che sul tema del fine vita il Parlamento agisca in modo tale che tutto non sia perduto. "Ci appelliamo al Parlamento, che non è una Corte - sottolinea - ma rappresenta tutti i cittadini perché almeno sia rispettata l'obiezione di coscienza". Alla domanda se quindi ritiene che non tutto sia ancora perduto sui temi della vita, ha risposto: "Speriamo con tutto il cuore che non tutto sia perduto".