L.elettorale, maratona in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 24 SET - È iniziata questa mattina in Consiglio regionale la maratona consiliare no-stop di una settimana per chiedere il referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum.

A partire da oggi, l'Aula è stata convocata tutti i giorni, anche in orario serale, fino alla mezzanotte di venerdì.

Le opposizioni si preparano a fare ostruzionismo e hanno convocato per le 13 una conferenza stampa per spiegare le loro ragioni. La Lega, con il capogruppo Alberto Preioni, è già al contrattacco, sostenendo che le minoranze non sarebbero rispettose della volontà degli elettori, che hanno affidato al centrodestra la guida del Piemonte.