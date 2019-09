Imprenditore Norcia candidato Umbria

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Sono Vincenzo Bianconi imprenditore umbro di Norcia, come tanti sono innamorato della mia terra. E' ora di ricostruire il futuro dell'Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di fortissimi cambiamenti". Con queste parole il presidente di Federalberghi Umbria Vincenzo Bianconi accoglie l'invito a candidarsi a presidente dell'Umbria. "Invito che - spiega - tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto". "Ogni giorno con la schiena dritta, con determinazione e passione - sostiene Binaconi -, cerco di migliorare le cose che mi circondano. Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto".

Per Bianconi, "è ora di ricostruire il futuro dell'Umbria, perché la nostra è una Regione straordinaria e civile che ha bisogno, però, di fortissimi cambiamenti: per l'Ambiente ed il Lavoro, per le Imprese, per il Paesaggio e la Cultura, per l'Università, la Sanità e la Ricerca, per le Infrastrutture ed i Trasporti, per la Sicurezza e la Legalità".