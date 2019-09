Meloni, Fdi importante in politica Paese

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Con grande sacrificio, ma anche grande orgoglio, posso dire che questo partito s'è ritagliato uno spazio importante nella politica e nella società italiana".

Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, inaugurando la festa di Atreju 2019, all'Isola Tiberina, a Roma.

"In questi tre giorni - ha aggiunto - ci saranno due premier stranieri, tanti big della politica italiana e diversi direttori di giornali. Anche da qui riparte una proposta per far voltare pagina all'Italia e dare una spallata a questo governo".