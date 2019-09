Clima: capi stato-governo, ora agire

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Sulla base delle competenze scientifiche e dei mezzi finanziari che il mondo ha oggi, abbiamo l'obbligo collettivo nei confronti delle generazioni future di fare tutto ciò che è umanamente possibile per fermare i cambiamenti climatici e adattarsi ai loro effetti avversi, nel rispetto dell'esigenza di una giusta transizione delle nostre società". E' quanto si legge in una dichiarazione in occasione del Climate Action Summit dell'Onu in programma a New York il 23 settembre 2019. La dichiarazione è stata firmata da 32 capi di Stato e di Governo. Per l'Italia c'è la firma del presidente Sergio Mattarella.

"Il cambiamento climatico - si legge nell'incipit - è la sfida chiave del nostro tempo. La nostra generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l'ultima ad avere l'opportunità di combattere efficacemente l'imminente crisi climatica globale".