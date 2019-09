Fora, Umbria siamo a snodo fondamenta

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - "È ormai evidente a tutti che siamo davanti a uno snodo fondamentale per il futuro della nostra Regione e che tutta Italia guarderà ciò che saremo in grado di offrire alla nostra gente": lo sottolinea Andrea Fora, candidato presidente in Umbria per una coalizione civica e sociale appoggiata dal Pd, dopo che Luigi Di Maio ha lanciato la proposta di un patto civico. Ha quindi spiegato di condividere "sin dal primo giorno di campagna elettorale, che sia necessario offrire ai cittadini umbri una squadra di governo che sia allo stesso tempo espressione di capacità e rinnovamento".

"Negli ultimi anni - ha scritto Fora su Facebook -, quell'innovazione e quella tensione allo sviluppo è andata persa, è inutile negarlo. La politica ha soffocato i talenti, il merito e ha compromesso la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Dobbiamo riportare la partecipazione al centro della proposta di governo e dobbiamo aprire le porte alle energie pulite del civismo".