Flat tax: Tajani, è soluzione migliore

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Ribadiamo che checche' ne dica il governo, la flat tax è la soluzione migliore per dare speranza e prospettive alle nostre imprese, che hanno bisogno di un messaggio di fiducia da parte del governo. Per questo servono investimenti per Infrastrutture, serve ridurre il cuneo fiscale e meno assistenzialismo". L'ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa a Roma.

E ha aggiunto: "Ho qualche dubbio che sia contro la Costituzione".