Governo: Giorgetti, siamo compattissimi

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Siamo compattissimi". Lo assicura Giancarlo Giorgetti, smentendo i rumors che lo vorrebbero in freddo con Matteo Salvini, entrando alla riunione dei senatori leghisti al Senato prima delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "La Lega e' stracompatta non ci sono stati capricci o volontà di rottura. Se c'è stata una frattura è solo per la consapevolezza che bisogna fare le cose per bene A noi interessa arrivare prima possibile a una soluzione ‎senza perdere tempo. La Lega e' stracompatta", ribadisce entrando anche il ministro Giulia Bongiorno.