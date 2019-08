Renzi, serve governo istituzionale

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Andare a votare a ottobre con l'effetto di aumentare l'IVA al 25% è folle. Non possono essere le famiglie a pagare le ambizioni di qualche aspirante leader. E non possiamo condannare l'Italia alla recessione. Per questo serve un Governo Istituzionale che pensi al Paese e non ai destini dei singoli partiti". Lo scrive l'ex premier Matteo Renzi su Facebook.