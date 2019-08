Salvini, con voto nessun aumento Iva

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Chiarisco: con le elezioni a ottobre o novembre non c'è in ballo nessun aumento dell'Iva. Entrerebbe in vigore dal primo gennaio 2020, il governo avrebbe tutto il tempo per fare una manovra senza aumentare l'Iva". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.