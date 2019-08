Marcucci, Pd vota contro No Tav

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Il Pd avrà una posizione coerente con quanto ha fatto in questi anni. Voteremo per la Tav e contro chi vuole continuare a bloccare le grandi opere pubbliche.

Ricordo che nel marzo scorso avevamo già presentato una mozione di sfiducia al Ministro Toninelli, che allora fu salvato dalla Lega". Lo dice il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci interpellato in transatlantico al Senato.