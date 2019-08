Editoria: Accordo ANSA e AFP per testi, foto e video

ANSA e AFP sottoscrivono un nuovo accordo di collaborazione pluriennale che prevede la diffusione in Italia dei servizi dell'Agenzia internazionale. Secondo l'accordo, che partirà il 1 gennaio 2020, una parte del flusso informativo AFP (testi e video) entrerà a fare parte dei notiziari ANSA e sarà reso disponibile per tutti i clienti della prima Agenzia italiana di informazione: media, istituzioni e aziende. ANSA distribuirà ugualmente le foto AFP sul mercato dei quotidiani e dei media digitali italiani.

AFP e ANSA inoltre prevedono la possibilità di formulare offerte commerciali congiunte per clienti internazionali.

Per Fabrice Fries, Presidente Direttore Generale di AFP, il ritorno di ANSA verso l'AFP "è il segnale che l'AFP dispone di un offerta video di alta qualità. Proponiamo dei video LIVE 24/7 per il mondo intero e dei contenuti innovativi e inediti. La nostra forza è di offrire une copertura testuale unica sull'Europa e sull'area del Mediterraneo." Stefano De Alessandri, AD e Direttore Generale ANSA, esprime "grande soddisfazione per la ritrovata partnership con una importante Agenzia europea, i cui contenuti corrispondono al meglio alle richieste del mercato italiano ed europeo oltreché alle esigenze della redazione. La nostra offerta internazionale ne risulterà ulteriormente arricchita, a beneficio degli oltre 5400 clienti ANSA in Italia e nel mondo". AFP e ANSA stanno già collaborando a progetti europei tra cui il sito di dati giornalistici European Data News Hub (EDNH), lanciato nel 2017.

Diventato uno dei siti di riferimento sui principali temi europei, EDNH è realizzato da un consorzio di agenzie di stampa europee che forniscono agli utenti di Internet e ai media di tutto il mondo indiscutibili punti di riferimento sulle principali questioni riguardanti l'Unione europea.

L'AFP è un agenzia d'informazione mondiale che fornisce una copertura rapida, verificata e completa in video, testo, foto, multimedia e infografica di eventi di attualità internazionale.

Da diversi anni ha messo al centro della sua strategia editoriale lo sviluppo dell'immagine e soprattutto del video offrendo servizi di alta qualità e proponendo coperture LIVE 24/7 con fonti proprie impareggiabili, garanzia di qualità editoriale e tecnica. L'ANSA è la prima Agenzia italiana d'informazione, tra le prime nel mondo. Partecipata da 26 editori dei principali quotidiani italiani, dal 1945 raccoglie, pubblica e distribuisce notizie, immagini e approfondimenti, in tutte le modalità e su tutte le piattaforme di trasmissione. La capillare presenza con 22 sedi sul territorio nazionale e 73 sedi nel mondo in 5 continenti consente ad ANSA di essere sempre dove i fatti accadono e nel momento in cui accadono. Grazie alla collaborazione con un'importante rete di 87 agenzie e partner internazionali, ANSA è inoltre in grado di coprire con le proprie notizie eventi in tutto il mondo e di diffondere ovunque la propria informazione.