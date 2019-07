Di Maio: noi No Tav, ma fiducia in Conte

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Il Parlamento può fermare la Tav.

Qualcuno dice che così stiamo sfiduciando Conte, io voglio dirlo chiaramente: c'è piena fiducia in Conte. Qualcuno parla di crisi di governo, ma quale crisi di governo? Al massimo parliamo di una crisi di qualche partito che vota insieme al Pd e a Berlusconi un regalo a Macron. Che voterà insieme a quei partiti che ci hanno fatto il Jobs Act o la legge Fornero, assieme a chi è salito sull'imbarcazione dell'Ong. Noi saremo sempre contro la Torino-Lione che non significa essere contro tutte le linee Tav". Così su Fb Luigi Di Maio. Sulla mozione in Aula "si dovrebbe decidere ad armi pari, perché così avremmo i voti per bloccare la Tav. Se si vuole vincere contro di noi bisogna allearsi con i nemici di sempre, mettendo la destra e la sinistra assieme, che ancora una volta dimostreranno di essere d'accordo su tutto e soprattutto sugli sprechi. Se non ci fosse stato il contratto di governo avremmo ancora tutti contro il M5S".