Decerto sicurezza bis al Senato. Molteni: 'Fiducia? Governo deciderà se e quando'

"Domani è il termine per gli emendamenti" al decreto legge sicurezza bis e se porre la fiducia lo "deciderà il governo quando lo riterrà opportuno". Lo dice il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni uscendo dalla commissione Affari costituzionali del Senato dove il provvedimento è all'esame.

"E' un testo fondamentale e importante - aggiunge - c'è stato un grande lavoro alla Camera, garantisce la sicurezza ai cittadini italiani: è un ottimo testo, un ottimo decreto".

Sul prevvedimento si registrano, però, i malumori dei Cinquestelle tra le file dei quali si sono registrate alcune defezioni già nel voto di Montecitorio. "Il decreto sicurezza bis è fondamentale per proteggere i confini dell'Italia e troverà in Parlamento tanti consensi proprio perché è un provvedimento di buon senso. Fiducia sì o fiducia no, il decreto passerà, che è quello che interessa agli italiani". Lo dice ai cronisti a palazzo Madama il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo.