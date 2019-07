Conte domani incontra parti sociali sul piano per il Sud

La firma di accordi sull'edilizia scolastica e l'incontro con le parti sociali sul piano per il Sud. Sono i due impegni pubblici in agenda domani per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.



Di seguito gli appuntamenti del Presidente del Consiglio, a Palazzo Chigi.



Ore 15.30 - Firma di accordi fra il MIUR, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in materia di edilizia scolastica. Salone dei Galeoni.



Dalle ore 16.30 - Incontro con le parti sociali. Oggetto del confronto sarà il Piano per il Sud.