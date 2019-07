Molinari,per italiani Lega al governo

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Credo che un rimpasto sicuramente riequilibrerebbe il Governo, rispetto a quello che è l'orientamento del voto degli italiani. Noi non abbiamo chiesto un rimpasto ma è chiaro che dopo il 34% alle Europee, gli italiani si aspettano che la Lega abbia in qualche modo il comando del Governo. Non andiamo a chiedere la premiership, non abbiamo chiesto rimpasti, né la testa di Conte come hanno scritto molti giornali. Ma se c'è una valutazione complessiva, per La lega alcune questioni sono fondamentali da portare avanti e avere degli uomini chiave nei ministeri e strumentale a perseguire gli obiettivi". Così il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, ospite di Agorà estate su Rai 3.