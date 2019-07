Conte con parti sociali su Sud e lavoro

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Sud e lavoro: sono altri due temi sui quali il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, vedrà nei prossimi giorni le parti sociali, dai sindacati alle imprese al mondo cooperativo. Gli appuntamenti, sempre con giornate di incontri separati come giovedì sul fisco, sarebbero fissati per lunedì 29 luglio e lunedì 5 agosto, per affrontare prima il tema di un Piano per il Sud e poi le questioni legate a lavoro e welfare.