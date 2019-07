Da oggi Montecitorio "plastic free"

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - La Camera dei deputati diventa "plastic free". Entra in vigore oggi la decisione, adottata dal Collegio dei Questori, che prevede l'eliminazione dei contenitori di plastica monouso per l'acqua da tutte le aree di ristoro dei palazzi della Camera. Presso i ristoranti, i bar e la buvette di Montecitorio si potrà consumare acqua solo in bottiglie di vetro o proveniente dalla rete idrica pubblica. E' quanto si legge in un comunicato dell'Ufficio stampa della Camera, che sottolinea come si sia così concretizzato uno degli impegni presi dal Presidente Roberto Fico.

La decisione dei Questori è stata presa in attuazione di un ordine del giorno presentato durante l'esame in Assemblea del bilancio interno 2018 e prevede l'eliminazione dei contenitori di plastica monouso per l'acqua da tutte le aree di ristoro dei palazzi della Camera. Lo stop alle bottigliette di plastica è esteso alle riunioni degli organi collegiali di Montecitorio.