Di Maio, la Lega mente sul voto in Ue

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "C'era un accordo per cui la Lega avrebbe votato Ursula Von der Leyen in cambio di un Commissario.

Hanno capito che non avrebbero avuto il Commissario europeo e si sono ritirati". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio che, parlando a Uno Mattina a proposito della decisione della Lega, ha aggiunto: "Con l'accusa che lancia al M5s la Lega sta mentendo".