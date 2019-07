Dl sicurezza: aut aut di Salvini, M5s: 'Fa solo propaganda'

Nuovo aut aut del vicepremier Matteo Salvini sul decreto sicurezza bis. "O passa questo testo o è un problema grosso per il governo", è il suo ultimatum. "O ci sono questi emendamenti o non si va avanti". "È una questione di principio".

"Non capiamo perché Salvini continui a dire sciocchezze e falsità riguardo agli emendamenti sul dl sicurezza bis. Facciamo un attimo chiarezza. Gli emendamenti respinti, di cui parla Salvini, hanno anche la nostra firma. E questo Salvini lo sa bene" e "capiamo l’esigenze meramente propagandistiche, capiamo il problema dei finanziamenti dei fondi oscuri, ma dalla Lega ci aspettiamo sincerità. Dovrebbero dire sempre la verità ai cittadini. Punto". Così il M5s in un post in cui indica l'emendamento sugli straordinari dei vigili del fuoco come prova della condivisione M5s-Lega.

"Basta attacchi alle Camere: gli emendamenti al decreto Sicurezza, firmati anche dal M5S, vengono vagliati come da prassi e alcuni sono già stati riammessi. Salvini lo sa - dice Riccardo Fraccaro - lavori alla riformulazione dei testi invece di fare la vittima. Noi siamo al fianco delle forze dell'ordine.

L'emendamento a firma dei deputati del M5S e della Lega sugli straordinari dei Vigili del fuoco è pronto per essere depositato. Le ore annue di straordinario vengono elevate dal 2019 a 340mila. L’aumento del monte ore ha un costo di 1,91 milioni.