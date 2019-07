Tavolo regole di FI slitta a giovedì

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Slitta a giovedì, per "problemi di agenda", il tavolo delle regole di Forza Italia, inizialmente programmato per domani a palazzo Grazioli, a Roma. Al centro dell'incontro, le tappe per arrivare al Congresso nazionale, da tenersi entro dicembre, e l'ipotesi primarie. Del tavolo fanno parte il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, i coordinatori del partito Giovanni Toti e Mara Carfagna e le capogruppo parlamentari Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini.