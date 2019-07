L'Anm: 'Fuori della Costituzione la riforma che allinea le toghe'

"Se il ministro ha in mente un sistema in cui il giudice decide secondo le aspettative della maggioranza questo è fuori dal sistema costituzionale. Questa non è una riforma, ma uno stravolgimento dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale". E una riforma così "non può esistere". Lo ha detto il presidente della Anm Luca Poniz a proposito della riforma della giustizia evocata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sull'onda del caso della Sea Watch.

"Salvini ha tutti i titoli per poter criticare una decisione della magistratura ma deve spiegare perché è sbagliata e ancora non abbiamo sentito una sola valutazione sul perché quella decisione sia sbagliata". Lo ha detto il presidente dell'Anm Luca Poniz intervistato da Radio anch'io, a proposito degli attacchi del ministro alla pronuncia con cui il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della Capitana della Sea Watch, Carola Rackete.

"Non ho nemici, solo alleati per la difesa della legalità, della sicurezza e del benessere del mio Paese. E attentare alla vita di militari italiani non è qualcosa che può rimanere impunito". Così il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini replica all'Anm che ha criticato le accuse da lui rivolte ai magistrati sul caso Seawatch.