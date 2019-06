Di Battista,Salvini vuol mandare tutto in aria per interesse

(ANSA) - CATANIA, 22 GIU - "Il governo dura? Non lo so: perché vedo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni. E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l'idea di mandare tutto all'aria per mero tornaconto personale. È questo per me sarebbe molto grave perché conta molto di più l'interesse del Paese che quello privato di una forza politica". Lo dice Alessandro Di Battista a margine del Rosseau City Lab a Catania.

