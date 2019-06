Ue: Di Maio, dobbiamo fare squadra

(ANSA) - TERNI, 21 GIU - "I prossimi giorni saranno importanti per le trattative con Bruxelles e dobbiamo essere una squadra, non dobbiamo pensare ogni giorno a cosa scrivere sul giornale ogni mattina o quale intervista rilasciare, qui serve un lavoro di squadra per ottenere un risultato che è quello di scongiurare la procedura di infrazione e ottenere i margini per abbassare le tasse a fine anno": così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando ai giornalisti a margine di un incontro con i militanti a Terni.