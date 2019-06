M5s, lotta austerity e taglio tasse

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Un robusto taglio delle tasse, semplificazioni fiscali e lotta alla grande evasione sono priorità assolute del MoVimento 5 Stelle. Gli italiani non possono più aspettare: c'è bisogno di un patto forte tra fisco e cittadini, occorre che paghino di meno ma che paghino tutti. La lotta all'austerità di Bruxelles che ha ingabbiato il Paese in questi anni è una battaglia che intendiamo portare avanti e contiamo che la Lega sia concretamente insieme a noi sulla strada tracciata". Lo dichiarano i portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera che aggiungono: "Abbassare le tasse, semplificare sempre di più la vita ai cittadini e carcere per i grandi evasori: sediamoci attorno a un tavolo e lavoriamo per cambiare finalmente le cose".