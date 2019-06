Conte, deficit a 2,1% e non a 2,5%

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GIU - Mercoledì in Cdm, "noi potremo certificare che siamo attorno al 2,1% del deficit e non al 2,5 come prevede la commissione Ue". Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti prima del Consiglio Ue e sottolineando come, nella trattativa con l'Ue c'è "un binario tecnico" e un "binario politico". Su quest'ultimo punto Conte ribadisce che l'Ue ha "un patto di stabilità e crescita che è molta stabilità e poca crescita, dobbiamo invertire un attimo queste regole".