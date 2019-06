Conte, vedo lavoratori Whirlpool

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - "Nel tardo pomeriggio incontrerò alcuni lavoratori della Whirlpool. Vi lancio un'idea: voi 800 studenti perché non pensate a qualcosa in modo da offrire al ministro Di Maio e al governo uno strumento per dire agli investitori che non conviene andare via? Date qualche idea per tenere qui la Whirlpool e dimostrargli che il decentramento non è conveniente". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla cerimonia di consegna dei diplomi della Cisco Academy e della Apple Developer Academy a Napoli.