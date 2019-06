M5S: Di Maio, serve organizzazione

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Il movimento cosi com'è, così come non è strutturato né organizzato non può andare avanti se non si dà un radicale cambiamento alla sua struttura organizzativa". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a Rtl, precisando che "non si può pretendere di non avere un'organizzazione interna e prendersela sempre con me qualunque cosa succeda. Io sono sempre disponibile a prendermi tutte le responsabilità però adesso anche basta".