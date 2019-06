Ballottaggi: bandiera Lega copre striscione Regeni a Ferrara

La bandiera della Lega sopra lo striscione dedicato a Ferrara a Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto. E' il modo con cui è stata festeggiata nella notte nella città estense la vittoria storica al ballottaggio del leghista Alan Fabbri, primo sindaco del centrodestra dal dopoguerra. La bandiera, che ha coperto lo striscione 'Verità per Giulio Regeni' sullo scalone del municipio, sta facendo discutere sui social, con proteste e critiche da diversi esponenti del Pd, ma non solo.

La #Lega vince a #Ferrara e per festeggiare copre con la propria bandiera lo striscione "Verità per Giulio #Regeni" di Amnesty International pic.twitter.com/3tJ1eiJnRZ — Simona Malpezzi (@SimonaMalpezzi) 10 giugno 2019