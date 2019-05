Salvini, 30 miliardi per flat tax

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Trenta miliardi di euro, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento studiata dagli economisti della Lega" per la "riduzione fiscale, la 'tassa piatta' sui redditi delle imprese e delle famiglie almeno fino a 50mila euro". Lo ha annunciato in diretta facebook il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini.