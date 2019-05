Giorgetti: la Lega non chiederà rimpasto

(ANSA) - INDUNO OLONA (VARESE), 24 MAG - "Non chiederemo rimpasti": lo ha detto parlando del governo Giancarlo Giorgetti, sottosegretario della Lega alla presidenza del Consiglio, a margine di un incontro pubblico a Induno Olona (Varese).

"Puntiamo a ottenere più voti dello scorso anno, vorrebbe dire che quanto fatto da Matteo Salvini e dalla Lega al Governo avrà avuto un giudizio positivo", ha aggiunto sulle imminenti elezioni europee. Giorgetti è a Induno Olona a sostegno al candidato sindaco della Lega alle comunali. Rispetto alla percentuale del 30% come barriera da abbattere, ha aggiunto "noi non ci fissiamo obiettivi".