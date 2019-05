Zingaretti:alternativa,passato non torna

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Sarà lunga e difficile, non faremo riedizioni di cose passate, ma guardando al fallimento di queste ore del governo c'è un'immensa esigenza di ricomporre una rappresentanza politica di tanti che non si sentono parte di questa cultura. La lista unitaria è il primo atto per la ricostruzione di un'alternativa al presente". Così il leader Pd Nicola Zingaretti al forum dell'ANSA, parlando delle elezioni europee e di ciò che verrà dopo. E sul futuro candidato premier del centrosinistra alle prossime elezioni politiche il segretario dem ha detto: "Confermo che lo dovremo decidere insieme, tra tutti coloro che costruiranno l'alleanza per arrivare alla vittoria ed è fondamentale per costruire l'alleanza che sia chiaro che nulla è già scritto. È un invito a tutti a partecipare proprio per costruire una grande alleanza".