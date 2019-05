Di Maio a Lega, contratto no va rivisto

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Nessuna revisione del contratto di governo "a meno che quest'ultima settimana non diventi una settimana per mettere in discussione il presidente del Consiglio". L'ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio al forum ANSA, parlando dei rapporti con la Lega.

E ha continuato: "L'attacco di ieri (al premier Conte, ndr) o è gratuito o è strategico, e qualcosa non ci stanno dicendo. Io penso che dobbiamo andare avanti con questa squadra".