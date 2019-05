Zingaretti, punto a 22-23%

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Un anno fa l'80 percento dei commentatori e forse degli italiani era convinto che il Pd non aveva più un ruolo. Per me vincere vuol dire che si arrivi al 22-23 per cento per riaprire la partita. Perché vincere significa essere un polo alternativo". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando a Rtl 102.5. "Dobbiamo - ha spiegato il leader dem - dimostrare che intorno al Pd si può organizzare l'alternativa a questo governo".