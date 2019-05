Toninelli, di Giorgetti parleremo in Cdm

(ANSA) - ROMA, 19 MAY - "Sono convinto che oggi se ne parlerà al Cdm. Guai ad attaccare un presidente del consiglio che tiene insieme due forze differenti". Così il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle parole del sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. "Voglio parlare con Giancarlo, non si può mettere in dubbio l'imparzialità del presidente del consiglio".