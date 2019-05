Lite via twitter sottosegretari M5S-Leg

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Salvini è il solito paraculo". "Lo attaccate perché volete la crisi di governo". Battibecco al vetriolo, su twitter, tra i sottosegretari agli Esteri di M5S e Lega Manlio Di Stefano e Guglielmo Picchi.

Inizia Manlio Di Stefano (M5S), commentando la vicenda Sea Watch 3. "Due ipotesi: Salvini non sa che se sequestra la nave Sea Watch chi sta a bordo deve scendere per legge oppure fa il solito paraculo. La terza, che da ministro dell'Interno non sappia nulla di quanto accade alla nave è ancora più grave. Il M5S non ha alcuna responsabilità", afferma il sottosegretario pentastellato in un tweet pubblicato ieri sera. Stamattina arriva la risposta del leghista Guglielmo Picchi: "Due ipotesi: o Movimento 5 Stelle fa il solito paraculo o vuole aprire crisi di governo attaccando Salvini. Entrambi comportamenti intollerabili".