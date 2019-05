Di Maio, cambiamento non fa occhiolino a Berlusconi

(ANSA) - MATERA, 13 MAG - "Ci siamo detti che volevamo creare un Governo del cambiamento e vogliamo portare avanti questo Governo del cambiamento per altri quattro anni: quando parli di Governo del cambiamento non puoi fare l'occhiolino a Berlusconi.

Non dico che la Lega lo stia facendo, ma qui ogni giorno si sente di contatti per tornare da Berlusconi. Berlusconi, insieme a quelli del Pd di Zingaretti che vuole aumentare gli stipendi ai parlamentari, è meglio che se ne stiano all'opposizione".

Così, a Matera, il vicepremier e leader M5S, Luigi Di Maio.

(ANSA).