Cgil, presidio contro Salvini a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - La Cgil di Modena ha organizzato un "presidio democratico, antifascista e antirazzista" che si svolgerà venerdì in piazza Mazzini dalle 14 alle 16, mentre, nello stesso orario, a poca distanza, Matteo Salvini terrà un comizio in città.

Al presidio hanno aderito anche Anpi, Arci, Unione degli Universitari-Udu, Rete degli Studenti Medi, Rete degli Universitari. Tutti i partecipanti sono invitati a indossare un capo di abbigliamento rosso. La manifestazione, spiega la Cgil, protesterà in particolare "contro le politiche discriminatorie e razziste del ministro dell'Interno sulla gestione dell'immigrazione e sull'attacco alle politiche di accoglienza e integrazione che hanno fatto di Modena un modello virtuoso a livello nazionale. Il decreto sicurezza cancella il sistema di integrazione dei migranti a cominciare dai tagli previsti per i bandi della gestione dell'accoglienza che anche a Modena ha reso recentemente impossibile l'affidamento della gestione stessa".