Alitalia: Mise, no contatti Di Maio-Toto

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Non vi sono stati contatti tra il vicepremier Luigi Di Maio e il Gruppo Toto in merito a Alitalia.

Dunque sono da considerarsi prive di fondamento le ricostruzioni che descrivono un incontro a Taranto sul tema. Di Maio ha incrociato Riccardo Toto, a New York, per pochi secondi in pubblico e tra centinaia di imprenditori. Va detto, infine, che il cosiddetto dossier Alitalia è un'operazione di mercato, se il Gruppo Toto presenterà un'offerta sarà valutata ben volentieri da Ferrovie dello Stato e dai commissari. E' quanto precisano all'ANSA fonti del Mise.