Cirio, centrodestra impegnato per la Tav

(ANSA) - TORINO, 23 APR - E' lite a distanza tra i candidati governatori di centrodestra e centrosinistra, Alberto Cirio e Sergio Chiamparino, sulla Torino-Lione. Presentando la lista Sì Tav Sì Lavoro per il Piemonte nel cuore, lo sfidante del governatore uscente ha annunciato che farà sottoscrivere un impegno a favore dell'opera "a tutti i 200 candidati della coalizione". Una "dichiarazione di principio che lascia il tempo che trova", per Chiamparino, che lo invita a rivolgersi "all'azionista di maggioranza della sua coalizione, quella Lega che a Roma governa con i 5Stelle e che sta mettendo a forte rischio la prosecuzione dell'opera".

"Gli elettori piemontesi devono sapere prima chi votano", ha detto Cirio, che ha parlato di una operazione di "trasparenza e onestà intellettuale". Parole a cui Chiamparino ha obiettato ricordando che la sua maggioranza si è spesa "in prima persona al Cipe, nell'Osservatorio e presso il governo per far aprire i cantieri di cui il governo Conte-Salvini-Di Mario ha bloccato il proseguimento".